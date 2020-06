Zum Handelsstart hatten Investoren zunächst verschreckt auf die wieder steigenden Corona-Neuinfektionen in verschiedenen Ländern reagiert.

Die Marktlage für Aktien bleibe eher unsicher, lautet der allgemeine Tenor im Handel. Zu den anhaltenden Sorgen in Bezug auf die Pandemie geselle sich so langsam auch der Sommereinfluss, meint ein Marktteilnehmer. Nach und nach verabschiedeten sich immer mehr Akteure in die Ferien, wodurch auch die Volumina schrumpften. Dazu gesellten sich zudem noch die latenten geopolitische Spannungen wie etwa in Hongkong. In diesem Umfeld sei es schwer zu sage, ob es sich bei den aktuellen Verlusten lediglich um eine Konsolidierung, eine Pause oder aber Vorboten einer tieferen Marktkorrektur handle, fasste ein Börsianer zusammen.

Der SMI notiert gegen 11.15 Uhr nahezu unverändert (-0,01 Prozent) bei 10'265,29 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt derweil 0,02 Prozent auf 1'525,29 und der breite SPI 0,04 Prozent auf 12'694,17 Zähler. Bei den 30 SLI-Werten stehen 19 Verlierern elf Gewinner gegenüber.

Temenos bilden das Schlusslicht

Das unangefochtene Schlusslicht unter den Blue Chips sind die Aktien von Temenos, die mit -2,3 Prozent am stärksten fallen. Kursrelevante Nachrichten können Händler nicht ausmachen. Mit etwas Abstand folgen Sonova, die um 1,0 Prozent fallen, sowie Clariant, Sika und Ams mit Abgaben zwischen 0,8 und 0,4 Prozent. Bei Ams verweisen Marktteilnehmer auf den iPhone-Hersteller Apple. Der US-Konzern hat angekündigt, wegen der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen in einigen Ländern seine Geschäfte zu schliessen. Für die Branche habe dies eine negative Signalwirkung.

Unter den Verlierern sind auch die Anteilsscheine des Pharma-Schwergewichts Novartis (-0,3 Prozent) zu finden. Der Konzern hat mitgeteilt, seine klinische Studie mit dem Malariamittel Hydroxychloroquine zur Behandlung der vom Coronavirus ausgelösten Erkrankung einzustellen. So ganz überraschend komme diese Entscheidung allerdings nicht, kommentieren Marktteilnehmer. Immerhin hatte die FDA ihre Notfall-Genehmigung für den Einsatz des Malariamittels bereits vor einer Woche zurückgezogen.

Dagegen schaffen Roche (+0,2 Prozent) knapp den Sprung ins Plus. Nestlé (+0,1 Prozent) bewegen sich in einer engen Spanne zwischen Gewinn- und Verlustzone.

Rückenwind für die Partners Group

Klarer Favorit sind an diesem Morgen die Aktien der Partners Group (+2,9 Prozent). Dabei zählen die Papiere des auf alternative Anlagen spezialisierten Vermögensverwalters schon seit Jahren zu den beliebtesten Aktien an der Schweizer Börse. Rückenwind erhalten sie aktuell von Goldman Sachs. Die US-Bank hat die Empfehlung auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 1'000 von 815 Franken erhöht. Die Titel hätten eine Prämie gegenüber dem Sektor verdient, heisst es dort.

Auch bei den Anteilsscheinen der UBS (+1,9 Prozent) greifen Anleger zu. In einer Studie von KeplerCheuvreux erhält die Grossbank das Prädikat 'Klassenbester'. Die Titel der CS (+0,3 Prozent) wurden in der Studie dagegen abgestuft. Nach einem schwachen Start legen aber auch diese nun zu. Mit Kursgewinnen von jeweils mehr als einem Prozent fallen noch Vifor Pharma und Logitech positiv auf. Lonza (+0,5 Prozent) halten sich auch besser als der Gesamtmarkt. Mit einem Kursplus seit Jahresbeginn von etwa 40 Prozent stehlen die Titel ohnehin allen übrigen Blue Chips die Show.

Im breiten Markt stechen Meyer Burger mit einem weiteren Kurssprung von 28 Prozent heraus. Schon am vergangenen Freitag hatte das Unternehmen im Zuge seiner Neuaufstellung 18 Prozent zugelegt. Am anderen Ende der Tafel fallen hingegen Valora um 2,8 Prozent zurück. CEO Michael Mueller will mit den SBB für Läden und Gastroangebote an Bahnhöfen die Mieten nachverhandeln.

(AWP)