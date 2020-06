Aktuell hielten sich positivere Konjunkturdaten und negative Entwicklungen bei den Infektionen die Waage, erklärten Beobachter. Die Markteilnehmer seien also weiterhin zwischen der Hoffnung auf eine schnelle Erholung der Weltwirtschaft und der Sorge vor einer zweiten Infektionswelle hin- und hergerissen.

Am Vortag hatten überraschend stark ausgefallene Konjunkturdaten aus Europa die Kaufstimmung angeheizt. Am Mittwoch lösen an sich positive Ifo-Daten aus Deutschland keinen ähnlichen Effekt aus. Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni etwas besser als erwartet entwickelt. Der Index ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer und gilt als zuverlässiger Indikator für die nächsten sechs Monate.

Der SMI verliert gegen 11 Uhr 0,98 Prozent auf 10'145,76 Punkte. Der SLI, in dem die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, sinkt um 0,97 Prozent auf 1'511,16 und der breite SPI um 0,87 Prozent auf 12'552,85 Zähler. Im SLI kommen auf 27 Verlierer nur drei Gewinner.

Banken unter Verkaufsdruck

Es sind vor allem die am Vortag gesuchten Papiere, die bereits wieder Terrain einbüssen. So sinken die Aktien der Banken Credit Suisse (-1,9 Prozent) und Julius Bär (-1,8 Prozent) relativ deutlich; UBS halten sich mit minus 0,6 Prozent etwas besser. Auch Versicherer werden verkauft: Zurich büssen 1,6 und Swiss Re 1,3 Prozent ein.

Gewinne werden auch bei den Luxusgüterwerten Swatch (-1,4 Prozent) und Richemont (-0,6 Prozent) eingestrichen. Auch andere zyklische Papiere wie Temenos (-1,9 Prozent), Schindler (-1,0 Prozent), Clariant (-1,1 Prozent) oder Sika (-1,2 Prozent) stehen auf den Verkaufszetteln.

Der Abverkauf ist breit abgestützt. Das liest sich auch an den Abgaben der defensiven Schwergewichte Nestlé (-1,0 Prozent), Novartis (-1,1 Prozent) und Roche (-0,5 Prozent) ab. Die grössten Abgaben gehen auf Alcon mit minus 3,8 Prozent.

Die Papiere der Partners Group verteuern sich um 0,1 Prozent. Der Vermögensverwalter wird als Favorit für eine Aufnahme in den Leitindex SMI im Herbst gehandelt. Weichen müssten wohl die Valoren des Stellenvermittlers Adecco (-0,7 Prozent).

Deutliches Plus bei AMS

AMS ziehen um deutliche 7,2 Prozent an. Für den Halbleiterhersteller hat die US-Bank JPMorgan das Rating auf "Overweight" erhöht. Die Angst vor dem Verlust von Apple-Aufträgen sei unbegründet, erklärte der zuständige Analyst.

Lonza (-1,0 Prozent) - das Lieblingskind der Börsianer in diesem Jahr - gönnen sich ebenfalls eine Verschnaufpause. Die Aktie läuft und läuft seit Monaten - am Mittwoch haben gleich drei Analysten daher ihr Kursziel nachgezogen.

Unternehmensnachrichten gab es in erster Linie aus den hinteren Reihen. Der von der Coronavirus-Krise schwer getroffene Duty-free-Shop-Betreiber Dufry (-3,3 Prozent) setzt eine früher in Aussicht gestellte Restrukturierung um. Die Personalkosten sollen um bis zu 35 Prozent sinken. Nach Jahreszahlen ziehen dagegen Carlo Gavazzi um 0,8 Prozent an.

Viel Optimismus bei Bachem

Basilea (-5,4 Prozent) plant die Ausgabe einer Wandelanleihe, was die Papiere naturgemäss deutlich unter Druck setzt. Das Biopharmaunternehmen will mit diesem Schritt seine Bilanz verbessern. Vontobel (-0,2 Prozent) stehen auch unter Beobachtung. Das Ziel von vier bis sechs Prozent Netto-Neugeldzuwachs erscheine in aktuellen Umfeld "ehrgeizig", sagte Konzernchef Zeno Staub der "Finanz und Wirtschaft".

Der Aktien des Peptidherstellers Bachem verbilligen sich zwar um 1,0 Prozent, gehören mit Kursgewinnen von fast 60 Prozent in diesem Jahr zu den absoluten Favoriten der Börsianer. Die Firmenspitze hat laut Analysten unlängst an einer Roadshow ein "sehr schönes" Jahr 2020 in Aussicht gestellt; Probleme mit Covid-19 gebe es nicht. Im Gegenteil: Die Nachfrage nach dem Anästhetikum Propofol sei infolge der Pandemie stark gestiegen.

