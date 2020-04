Getragen wird der Gesamtmarkt insbesondere von den starken Schwergewichten, wobei Roche nach starken Umsatzdaten auffallen. Die Nervosität an den Aktienmärkten bleibt aber hoch. Dominierendes Thema bleiben die Ölpreise, nachdem die Sorte "Brent" am Morgen auf neue historische Tiefststände gefallen ist.

In Marktkreisen hiess es dazu, dass die für den Nachmittag angesagten neuesten Zahlen zu den Öllagerbeständen in den USA für den Berichtstag wohl die Schlüsselzahlen sein dürften.

Die Kapriolen am Ölmarkt seien symptomatisch für alles, was in der Weltwirtschaft gerade schieflaufe, das schwarze Gold wolle aktuell niemand haben, lautete ein Kommentar von CMC Markets. Die Fluggesellschaften oder die Kreuzfahrbetreiber, welche ansonsten von den tiefen Preisen profitieren würden, seien mit die Ursache für den Preiseinbruch. Vieles dürfte nun davon abhängen, ob der Ölpreisverfall in den nächsten Tagen gestoppt werden könne, vor allem bei den späteren Lieferterminen im Sommer und Herbst.

SMI fast ein Prozent im Plus

Der SMI gewinnt bis um 11.10 Uhr 0,9 Prozent auf 9638 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, macht 0,8 Prozent auf 1388 Punkte gut und der breit gefasste SPI 1,1 Prozent auf 11'904 Punkte. Von den 30 SLI-Titeln verzeichnen 23 ein Plus und 7 ein Minus.

An der Spitze der Blue Chips stehen derzeit AMS (+5,2 Prozent) und Geberit (+3,5 Prozent). Geberit würden von einer Aufstufung durch eine grössere Bank in Europa profitieren, hiess es im Handel. Der Titel seien zudem bei der Aufholjagd des SMI der vorangegangenen vier Wochen zurückgeblieben und hätten nun auch entsprechend ein grösseres Aufholpotential.

Guten Gewinn zeigen auch Roche (+1,7 Prozent). Einerseits wartete der Pharmakonzern mit überzeugenden Quartalsumsatzzahlen auf, andererseits wurden trotz Coronavirus-Krise die diesjährigen Zielvorgaben bestätigt.

Insbesondere Letzteres wird in Analystenkreisen mit Erleichterung zur Kenntnis genommen. Dass der Gruppenumsatz am oberen Ende der Bandbreite der Analystenschätzungen zu liegen kam, ist fast ausschliesslich dem überzeugenden Umsatzbeitrag aus dem Pharmageschäft zu verdanken. Der Umsatzbeitrag aus dem Diagnostikgeschäft war im Jahresvergleich hingegen leicht rückläufig.

Auch Nestlé-Aktie stützt

Ebenfalls einen guten Teil tragen Nestlé (+1,7 Prozent) zum starken SMI bei, während Novartis (+0,8 Prozent) auf hohem Niveau den beiden anderen Schergewichten etwas hinterherhinken.

Schindler (+0,6 Prozent) gehören nach einem schwachen Start nun ebenfalls zu den Gewinnern. Der Aufzug- und Rolltreppenhersteller blickt zwar auf ein schwieriges erstes Quartal zurück. Gerade beim Umsatz übertraf das Unternehmen aber selbst die optimistischsten Schätzungen. Das lokale Servicegeschäft sei robust gewesen, hiess es unter anderem. Viele Analysten waren zudem von deutlich einschneidenderen Folgen des Coronavirus-Ausbruchs im Schlüsselmarkt China ausgegangen.

CS (-0,6 Prozent) werden dagegen von einer Rückstufung durch HSBC auf "Hold" gebremst, welche dabei gleichzeitig das Kursziel auf 9 Franken beinahe halbiert hat. Die Credit Suisse habe in den vergangenen Jahren bezüglich Profitabilität zwar grosse Fortschritte gemacht, allerdings eigne sich das Geschäftsmodell wohl eher für einen Bullen- als für einen Bärenmarkt, hiess es dazu.

Inficon sehr gesucht

Am Tabellenende finden sich Adecco (-4,7 Prozent oder -2,56 Fr,) welche allerdings ex-Dividende von 2,50 Fr. gehandelt werden.

Im breiten Markt büssen Sulzer (-3,9 Prozent) deutlich an Terrain ein. Nach dem über Erwarten starken Auftragseingang vom Vortag, welcher der Sulzer-Aktie ein Kursplus von gut 2 Prozent bescherte, geht es am Mittwoch umso rascher talwärts. Kepler Cheuvreux und Mainfirst haben ihre Kursziele für die Aktien deutlich nach unten revidiert und Mainfirst hat gleichzeitig die bisher bestehende Kaufempfehlung aufgehoben und stuft die Titel neu mit "Hold" ein.

Dafür klettern Inficon (+7,1 Prozent) nach starken Zahlen in die Höhe.

(AWP)