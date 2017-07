Der Börsenbetreiber SIX hat seinen neuen nicht-gekappten Aktienindex SPI 20 gestartet. Der neue Aktienindex umfasst dieselben 20 Titel wie der Leitindex SMI. Allerdings werden die Gewichte der grössten Titel in dem neuen Index auch künftig nicht gekappt werden, während im SMI die Titel ab dem Herbst noch ein Gewicht im Index von maximal 18% haben dürfen. Der SPI 20 werde ab Dienstag, 4. Juli, berechnet und verteilt, heisst es in einer SIX-Kundeninformation vom Dienstagabend.