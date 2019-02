Börsen-Chef Weimer: Werden auf Dauer mehr Mitarbeiter haben

Die Deutsche Börse will trotz ihres laufenden Sparprogramms unter dem Strich ihre Mitarbeiterzahl erhöhen. "Auch künftig planen wir eine weitere Aufstockung unseres Personals - das ist schlicht und einfach Ergebnis unserer Wachstumsstrategie", sagte Konzernchef Theodor Weimer bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in Frankfurt. "Im Saldo werden wir also auch über die nächsten Jahre neue Arbeitsplätze schaffen."