Am Nachmittag hatte es bereits Spekulationen über ein Kaufinteresse gegeben. Die Aktien der Nex Group schlossen in der Folge mit einem Plus von fast 10 Prozent mit 9,72 Pfund.

Nex betreibt Märkte für den Handel mit Währungen und Staatsanleihen. Das Geschäft könnte das Profil der CME Group weiter abrunden. Als Options- und Derivatebörse bietet sie den Handel auf viele Finanzinstrumente an, die auf den Kursen von Währungen und Staatsanleihen basieren./mis/he

