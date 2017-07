Börsenflaute setzt Goldman Sachs und Bank of America zu

Die führende US-Investmentbank Goldman Sachs hat sich im zweiten Quartal schwer getan. Weil an den Finanzmärkten weniger los war, schrumpften die Einnahmen aus dem wichtigen Handel mit Anleihen, Rohstoffen und Devisen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte 40 Prozent. Damit fiel der Rückgang noch deutlicher aus als von Analysten erwartet. Bei Anlegern kamen die am Dienstag in New York vorgelegten Zahlen nicht gut an. Bankchef Lloyd Blankfein sprach von einem "durchwachsenen" Marktumfeld.