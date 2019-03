Börsengeschäft ist neuer Umsatztreiber der SIX

Zwölf Unternehmen wagten 2018 den Schritt an die Börse. Das IPO von SIG Combibloc mit einem Transaktionsvolumen von 1,7 Milliarden Franken war der drittgrösste Börsengang in Europa, wie die Börsenbetreiberin SIX am Montag mit Veröffentlichung der Jahreszahlen schreibt. 2001 gab es 15 Neukotierungen, 2000 waren es sogar 28.

Auch wurden im vergangenen Jahr mehr neue Anleihen, strukturierte Produkte und börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds; ETFs) als im Vorjahr kotiert. Mit 1'450 kotierten Fonds (+274) erreichte das ETF-Segment einen neuen Rekordstand.

Blue-Chip-Marktanteil über 70 Prozent

Der Handel an der Börse stieg im vergangenen Jahr um 1,1 Prozent auf 1'361,3 Milliarden Franken, wobei sich der Marktanteil der SIX im Handel mit Schweizer Blue Chips auf 70,8 Prozent von zuvor 68,3 Prozent erhöhte.

Im Nachhandel, im so genannten Post-Trading, habe die Wertschriftenverwahrung von den weltweit hohen Volatilitäten an den Finanzmärkten profiziert. Im Clearing stiegen die Transaktionen dank zusätzlicher Kunden und Märkte.

Unter dem Strich steuerte der Geschäftsbereich "Securities & Exchanges" mit 508,0 Millionen Franken den grössten Anteil zum Betriebsertrag im Kerngeschäft bei. Der operative Gewinn erreichte 192,7 Millionen. 2018 waren erstmals alle Tätigkeiten des Wertschriftengeschäfts (Börse und Post-Trading) in einer Division zusammengefasst.

Beteiligung am Kartengeschäft

Denn unter dem neuen Konzernchef Jos Dijsselhof wurde die bisherige Struktur mit den vier Divisionen - Payment Services (Bezahldienste), Swiss Exchange (Börse), Securities Services (nachbörsliche Dienstleistungen) und Financial Information (Finanzdaten) - und jeweils einem vorstehenden CEO abgeschafft.

Das mit Abstand umsatzstärkste Kartengeschäft wurde an Worldline verkauft. Die SIX erhielt aber als Teil des Verkaufspreises eine Beteiligung von 27 Prozent am französischen Dienstleister für Zahlungsverkehr. Angesichts des steigenden Margendrucks, einer fortschreitenden Konsolidierung in Europa und zunehmender Konkurrenz wollte die Schweizer Gruppe das Kartengeschäft nicht mehr allein betreiben und sich mit einem strategischen Partner zusammentun.

Das Kartengeschäft steuerte bis zur Ausgliederung Ende November noch 882,5 Millionen Franken zum Umsatz der SIX bei. Der operative Gewinn belief sich auf 125,1 Millionen.

Insgesamt deutlich tieferer Ertrag

Hätte der Kartenbereich nicht noch elf Monate zum Umsatz beigetragen, hätte sich 2018 ein Betriebsertrag für die gesamte Gruppe von lediglich 1,12 Milliarden Franken ergeben - im Vergleich zu 1,94 Milliarden Franken. Das Niveau sei künftig die neue Normalität, sagte Finanzchef Daniel Schmucki zur Nachrichtenagentur AWP. Obschon er für 2019 von einem moderaten Wachstum ausgeht.

Die ganze Organisation der SIX sollte vereinfacht werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Denn: Seit der Unternehmensgründung vor zehn Jahren habe sich das Umfeld grundlegend verändert. Die Gruppe war 2008 aus den drei Schweizer Unternehmen SWX, Telekurs und SIS hervorgegangen.

Im Finanzdatengeschäft (Geschäftseinheit "Financial Information") erwirtschaftete die SIX 2018 einen Betriebsertrag von 393,9 Millionen. Der operative Gewinn lag bei 108,2 Millionen.

Die neu geschaffene Geschäftseinheit "Banking Services", in der etwa der Betrieb von Geldautomaten, der Interbanken-Zahlungsverkehr oder die Bezahl-App Twint angesiedelt sind, machte einen Umsatz von 156,1 Millionen. Zum operativen Gewinn steuerte der Bereich 37,8 Millionen bei.

