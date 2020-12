Börsenrückzug: Grossaktionär Drahi erhöht Angebot für Telekomkonzern Altice

Für einen baldigen Börsenrückzug des schuldengeplagten Telekommunikationskonzerns Altice Europe hat der israelisch-französische Milliardär Patrick Drahi sein Angebot für die restlichen Anteile erhöht. Er wolle nun 5,35 Euro je Papier bar auf den Tisch legen, teilten Altice und Drahis Gesellschaft Next Private am Mittwoch in Amsterdam mit. Dies entspreche einer Prämie von 61,1 Prozent zum Schlusskurs vom 10. September des Jahres. Zuvor wollte Drahi 4,11 Euro pro Aktie hinblättern, insgesamt standen rund 2,5 Milliarden Euro im Raum.