Der französische TGV-Hersteller Alstom will die Übernahme des Konkurrenten bis Ende Januar abschliessen. Arbeitnehmervertreter sehen die Fusion mit Sorge. Bombardier Transportation hat in Deutschland mehrere Werke, Alstom betreibt sein grösstes Werk in Salzgitter. Rüdiger Grube, der Aufsichtsratsvorsitzende von Bombardier Transportation und frühere Chef der Deutschen Bahn, sagte der Zeitung: "Alstom kann und wird nicht die Power der deutschen Standorte ignorieren."/bf/DP/zb

(AWP)