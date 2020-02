Bombardier steigt bei Mittelstreckenjet Airbus A220 aus

Der kanadische Bombardier-Konzern steigt angesichts grosser Finanznot bei seinem letzten grossen Flugzeugprogramm aus. Der europäische Flugzeugbauer Airbus und die Regierung der kanadischen Provinz Québec kaufen dem kanadischen Konzern seine verbliebenen Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen für den Mittelstreckenjet A220 ab, wie Airbus am Donnerstag in Toulouse mitteilte.