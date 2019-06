Bombardier verkauft Regionaljet-Sparte an Mitsubishi

Der kanadische Bombardier-Konzern verabschiedet sich von einem weiteren Teil seines Flugzeug-Geschäfts. Die Regionaljet-Sparte mit ihren CRJ-Fliegern soll für 550 Millionen US-Dollar (483 Mio Euro) an den japanischen Konzern Mitsubishi Heavy Industries gehen, wie beide Seiten am Dienstag in Montréal und Tokio mitteilten. Ausserdem übernehmen die Japaner 200 Millionen Dollar an Verbindlichkeiten.