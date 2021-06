Bosch eröffnet Chipfabrik in Dresden - Produktion startet früher

Der Technologiekonzern Bosch hat in Dresden seine neue Halbleiterfabrik in Betrieb genommen. "Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz heben wir in Dresden die Produktion von Halbleitern auf ein neues Level", sagte Bosch-Chef Volkmar Denner am Montag zur Eröffnung. Künftig will das Unternehmen in der sächsischen Landeshauptstadt auf 300-Millimeter-Wafern Chips für das Internet der Dinge und die Automobilindustrie produzieren. Die Fabrik läuft vollständig digitalisiert und vernetzt und gilt als Europas modernste Chipfabrik. Langfristig sollen in Dresden rund 700 neue Arbeitsplätze entstehen, derzeit arbeiten 250 Beschäftigte am Standort.