Bosch setzt auf Siliziumkarbid - Neue Chips aus 'Wundermaterial'

Das Unternehmen Bosch will künftig verstärkt auf Mikrochips aus Siliziumkarbid setzen. Mit dem "Wundermaterial" könnten Elektroautos etwa sechs Prozent mehr Reichweite erzielen, sagte Geschäftsführer Harald Kröger am Montag in Dresden. Zudem liessen sie sich schneller laden - bei weniger Platz und Gewicht. Produziert werden sollen die Mikrochips in dem Reutlinger Werk südlich von Stuttgart. Zunächst habe Bosch in eine Pilotlinie einen "dreistelligen Millionenbereich" investiert, ein erstes Muster soll im nächsten Jahr vorliegen. "Siliziumkarbid-Halbleiter werden die Elektromobilität nachhaltig verändern", so Kröger.