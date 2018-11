Der Technikkonzern Bosch will im kommenden Jahr erneut 250 Millionen Euro in die Weiterbildung seiner Mitarbeiter investieren. Der Autozulieferer hat gerade erst ein bundesweit einzigartige Weiterbildungsangebot für Facharbeiter im Bereich Industrie 4.0 mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) entworfen, wie Bosch-Arbeitsdirektor Christoph Kübel am Dienstag in Stuttgart sagte. Die ersten zwölf Mitarbeiter haben diese Qualifizierung gerade abgeschlossen. "Nur wer die vernetzte Welt versteht, kann sie auch gestalten", sagte Kübel.