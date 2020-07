Bosch und weitere Hersteller gründen Allianz für Einheits-Akkus

Elektrowerkzeuge sowie Garten- und Haushaltsgeräte von Bosch, Gardena und einigen weiteren Marken sollen künftig mit den gleichen Akkus funktionieren. Die Hersteller kündigten am Dienstag eine "Akku-Allianz" unter Federführung von Bosch an. Gardena und die anderen verzichten künftig auf eigene Akku-Systeme und Ladegeräte und konstruieren stattdessen ihre Geräte so, dass diese mit Bosch-Akkus angetrieben werden können. "Wir sehen mehr und mehr, dass die Verwender Zeit, Geld und Platz sparen wollen", sagte Bosch-Power-Tools-Chef Henk Becker der Deutschen Presse-Agentur. Dem komme man nun mit der "Akku-Allianz" entgegen.