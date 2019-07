Bosch verkauft Geschäft mit Verpackungsmaschinen an Finanzinvestor

Der Technologiekonzern Bosch verkauft sein Geschäft mit Verpackungsmaschinen an den Finanzinvestor CVC Capital Partners. Die Robert Bosch Packaging Technology GmbH mit ihren rund 6100 Mitarbeitern in 15 Ländern werde an eine neu gegründete Gesellschaft gehen, die von CVC verwaltet wird, teilte Bosch am Freitag in Gerlingen bei Stuttgart mit. Über den Kaufpreis ist Stillschweigen vereinbart worden - zuletzt war der Bereich in Berichten mit 850 Millionen Euro bewertet worden.