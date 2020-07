Bossard-Aktien gesucht nach weniger schlimmen Zahlen als befürchtet

Die Aktien des Verbindungstechnik-Spezialisten Bossard legen am Mittwoch im frühen Geschäft stärker zu als der sehr feste Gesamtmarkt. Mit den Umsatzangaben zum ersten Semester und der Indikation für den operativen Gewinn hat das Unternehmen weniger schlechte Zahlen geliefert als befürchtet. Positiv aufgenommen wird zudem die relativ zuversichtliche Einschätzung der Aussichten im zweiten Semester verbunden mit der baldigen Beendigung der Kurzarbeit am Hauptsitz in Zug.