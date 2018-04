Bossard-Aktien mit starkes Kursplus nach Dementi zu Tesla-Rückrufaktion

Nachdem Bossard am Freitag gegen 8% seines Börsenwerts eingebüsst hatten, liegen die Aktien am Dienstag um 9.45 Uhr gegen 6% im Plus. Der am SPI gemessene Gesamtmarkt notiert gleichzeitig 0,8% tiefer.

Unter den Analysten war man sich einig, dass die Mitteilung vom Dienstagmorgen bei den Anlegern für Erleichterung gesorgt und das Vertrauen in das Unternehmen wieder etwas gestärkt wurde. Allerdings wird auch festgehalten, dass die letzte Woche bekannt gewordenen Produktionsprobleme bei Tesla durchaus Auswirkungen auf Bossard haben könnten. Die kolportierten Produktionsprobleme von Tesla insbesondere beim Model 3 blieben ein gewisser Unsicherheitsfaktor für die Umsatzentwicklung in den USA, schreibt etwa der Analyst der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Etwas optimistischer tönt es bei den Experten von Vontobel: Bossard verzeichne derzeit eine gute Geschäftsentwicklung mit Tesla und beobachtet keine Warnsignale wie etwa verspätete Zahlungseingänge. Für das Tesla-Model 3 erwarten die Vontobel-Analysten zwar, dass die wöchentlichen Produktionsziele verfehlt werden, jedoch unter dem Strich dennoch ein beträchtliches Produktionswachstum erreicht wird. Je nach Analyst wird der Umsatzanteil von Tesla bei Bossard zwischen 7 und unter 10% geschätzt.

Bei Baader Helvea wurde der Kurssturz von vergangener Woche sogar als "attraktiver Einstiegspunkt" für Anleger bezeichnet. Die Marktreaktion der letzten Woche sei stark übertrieben gewesen. Die Analysten der Bank hoben auch hervor, dass Tesla als Marke stark zur Attraktivität von Bossard als Unternehmen beitrage.

Auch die vorab publizierten Angaben zum ersten Quartal kamen bei den Analysten gut an: Bei Baaderhelvea erwartet man insbesondere eine gute Performance in Europa und Asien. Bei Vontobel rechnet man weiterhin mit einem zweistelligen Wachstum im ersten Quartal. Bossard selbst schrieb in seiner Mitteilung von "einem starken Leistungsausweis" im ersten Quartal, das damit "nahtlos an das sehr erfolgreiche Geschäftsjahr 2017" anknüpfen. Die detaillierten Zahlen wird das Unternehmen am 9. April vorlegen.

