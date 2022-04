Bossard-Aktien nach starkem Startquartal gesucht

Die Aktien des Verbindungstechnikspezialisten Bossard legen am Montag im frühen Geschäft überdurchschnittlich zu. Mit den am Morgen vorgelegten Umsatzdaten zum ersten Quartal 2022 hat das Unternehmen die Schätzungen der Analysten gemäss dem AWP-Konsens um knapp 7 Prozent übertroffen. In Marktkreisen wird der Start ins laufende Geschäftsjahr denn auch wahlweise als "sehr stark", "robust" oder "dynamisch" bezeichnet.