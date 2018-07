BP erhöht Gewinn stärker als erwartet - Erstmals seit vier Jahren mehr Dividende

Der britische Ölkonzern BP hat im zweiten Quartal von höheren Preisen profitiert und seinen Gewinn deutlich gesteigert. Der bereinigte Nettogewinn wurde mit 2,8 Milliarden US-Dollar mehr als vervierfacht, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Positiv wirkte sich dabei auch die Beteiligung an der russischen Rosneft aus. Der Gewinn fiel höher aus, als von Analysten erwartet.