BP hat im dritten Quartal dank des zuletzt wieder höheren Ölpreises operativ deutlich mehr verdient. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn habe sich im Vergleich zum Vorjahr auf fast 1,9 Milliarden Dollar (rund 1,6 Mrd Euro) verdoppelt, teilte der britische Ölkonzern, der in Deutschland die Aral-Tankstellen betreibt, am Donnerstag in London mit. Damit übertraf BP die Prognosen der Experten deutlich - kein von Bloomberg befragter Analyst hatte mit einem so hohen Ergebnis gerechnet.