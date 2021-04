BP startet nach Gewinnsprung mit Aktienrückkäufen - Aktie profitiert

(Ausführliche Fassung) - Der britische Ölkonzern BP startet nach einem überraschend deutlichen Gewinnsprung zum Jahresstart mit Aktienrückkäufen. Im zweiten Quartal sollen Aktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar (413 Mio Euro) zurückgekauft werden, teilte der Konzern am Dienstag in London mit. Bereits Anfang April hatte der Ölmulti einen solchen Schritt in Aussicht gestellt, nachdem er sein Ziel für den Schuldenabbau schneller als erwartet erreicht hatte.