Brandgefahr: BMW ruft in Südkorea mehr als 100 000 Autos zurück

BMW ruft in Südkorea mehr als 100'000 Diesel-Autos wegen Feuergefahr zurück. Betroffen seien 42 Modelle, die zwischen März 2011 und November 2016 gebaut worden und mit dem Modul zur Abgasrückführung (AGR) ausgerüstet seien, teilte ein Sprecherin von BMW Korea am Freitag mit. Untersuchungen hätten ergeben, dass eine Fehlfunktion des Moduls "in einigen Fahrzeugen" einen Brand verursachen könnte. Insgesamt geht es um 106 317 Autos.