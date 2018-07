Brasilien-Geschäft belastet Bierbrauer Heineken im WM-Jahr

Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten nicht gut an. Die Heineken-Aktie verlor am Vormittag an der Amsterdamer Börse 4,5 Prozent an Wert. In ihrem Sog ging es auch für die Anteilsscheine des Getränkekonzerns Diageo und die Aktien von AB Inbev um jeweils rund ein Prozent abwärts.

Bei Heineken zehrt neben dem Ringen um Bierfans in Brasilien auch der starke Euro am Ergebnis. Erhöhte Werbeausgaben in dem lateinamerikanischen Land und ungünstige Währungskurse dürften die operative Gewinnmarge in diesem Jahr um 0,2 Prozentpunkte sinken lassen, teilte der niederländische Konzern in Amsterdam mit.

Der weltweit zweitgrösste Bierbrauer hatte im vergangenen Jahr das Brasilien-Geschäft des japanischen Kirin-Konzerns übernommen und war damit zum zweitgrössten Bierbrauer des Landes aufgestiegen. Die Niederländer treten dort nun verstärkt gegen AB Inbev an - und setzen in dem Land mehr Bier ab.

Der Erfolg hat auch die Konzernführung überrascht. "Wir hatten nicht gedacht, dass der Verkauf dieser Produkte im ersten Jahr schon so stark zulegen würde", sagte Finanzchef Laurence Debroux. Weil die Gewinnspannen beim Bierverkauf in Brasilien jedoch niedriger sind als anderswo, nagt der steigende Bierabsatz dort konzernweit an der Marge.

Im ersten Halbjahr steigerte Heineken seinen Konzernumsatz um gut vier Prozent auf 10,8 Milliarden Euro. Der Bierabsatz legte ohne die Effekte aus Übernahmen um 4,5 Prozent auf 112,7 Millionen Hektoliter zu. Der operative Gewinn ging allerdings um drei Prozent auf 1,75 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich blieben mit 950 Millionen Euro neun Prozent mehr übrig als ein Jahr zuvor.

Weltmarktführer AB Inbev konnte in zweiten Quartal zwar von der Fussball-WM und guten Geschäften in Lateinamerika profitieren, wobei Umsatz und operativer Gewinn wuchsen. Allerdings hatten Analysten mit einem noch besseren Abschneiden gerechnet.

In Deutschland machten die Fussball-Weltmeisterschaft und das Sommerwetter die Bierfans jedenfalls durstig. Im ersten Halbjahr stieg der Bierabsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,6 Prozent oder 0,3 Millionen Hektoliter, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Brauereien und Bierlager setzten damit rund 47,1 Millionen Hektoliter Bier ab. Die Branche hatte bereits im Mai von steigender Nachfrage aufgrund des guten Wetters und der Fussball-WM berichtet./stw/mar/tav/jha/

(AWP)