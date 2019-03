Bremer ArcelorMittal-Beschäftigte besorgt wegen Konzernplänen

ArcelorMittal -Beschäftigte in Bremen haben sich besorgt über die Umstrukturierungspläne des Stahlunternehmens geäussert. "Die Sorgen der Kollegen bei ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt sind auch unsere", sagte der Betriebsratschef des Bremer Standorts, Klaus Hering, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. "Eine reine Personalentscheidung nimmt uns kein Problem von der Brust."