Bremerhaven-Deal: Petram verkauft Werftgeschäft an Rönner-Gruppe

Die Bremerhavener Unternehmerfamilie Petram hat sich nach mehr als 30 Jahren von ihrem Werftgeschäft getrennt. Sie verkaufte ihre Geschäftsanteile an mehreren Betriebsgesellschaften an die Bremerhavener Heinrich Rönner-Gruppe, wie aus einer Pressemitteilung beider Unternehmen am Mittwoch hervorging. Über den Kaufpreis wurde nichts mitgeteilt. Die Veränderung der Gesellschafterstrukturen habe keine negative Auswirkung auf die Zahl der Beschäftigten, hiess es.