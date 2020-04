Der Bremsenspezialist Knorr-Bremse will seinen Aktionären für das Geschäftsjahr eine Dividende von 1,80 Euro je Anteilschein zahlen und damit 5 Cent mehr als im Vorjahr. Vorstand und Aufsichtsrat wollen der Hauptversammlung am 30. Juni einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten, teilte das MDax -Unternehmen am Donnerstag in München mit. Damit hält Knorr-Bremse wie angekündigt trotz der Coronavirus-Pandemie an seiner Dividendenpolitik fest.