Der Chemikalienhändler Brenntag kauft den kanadischen Chemikalienvertrieb Canada Colors and Chemicals (CCC). "Mit der Übernahme von CCC stärkt Brenntag seinen Fokus und erhöht seine Leistungsfähigkeit in den Spezialitätenbereichen Life Science und Material Science", sagte Brenntag-Chef Steven Holland laut Mitteilung am Dienstag in Essen. Der MDax-Konzern will den eigenen Kunden mit dem Unternehmen aus Toronto ein breiteres Angebot ermöglichen.