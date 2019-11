Auch wegen wirtschaftlicher Unsicherheit angesichts des Brexits haben die Menschen in Grossbritannien erneut weniger Autos gekauft. Die Neuzulassungen gingen im Oktober um 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen, teilte der britische Branchenverband SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders) am Dienstag in London mit. Es war der achte Monat in Folge mit Verlusten, seit Jahresbeginn beträgt das Minus 2,9 Prozent.