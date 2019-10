Brexit, Handelskriege, Zinstief: Barclays stellt Renditeziele in Frage

Im dritten Quartal rutschte die Bank wegen einer Schadensersatzzahlung über 1,6 Milliarden Pfund an über den Tisch gezogene Kreditnehmer in die roten Zahlen. Unter dem Strich stand ein Verlust von 292 Millionen Pfund nach einem Gewinn von 1,05 Milliarden Pfund im Vorjahreszeitraum. Die Bank hatte bereits im September mitgeteilt, für weitere Zahlungen wegen unnötig verkaufter Restschutzversicherungen (PPI) zwischen 1,2 bis 1,6 Milliarden Pfund zurückzustellen. Die endgültige Summe lag jetzt am oberen Rand der Prognose vom September./zb/mis

