Brexit: Londoner Clearinghäuser bleiben vorerst in der EU im Geschäft

Trotz des Brexits dürfen spezialisierte Finanzfirmen in Grossbritannien vorerst weiter das sogenannte Clearing im Derivatehandel für Partner in der Europäischen Union abwickeln. Dafür erteilte die EU-Kommission am Montag die Genehmigung für 18 Monate. Anderenfalls könnten Risiken für die Stabilität der Finanzmärkte entstehen, erklärte Vizepräsident Valdis Dombrovskis.