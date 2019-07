Brexit und Preiskampf zehren an Ryanair-Gewinn - Aktie legt dennoch zu

(Ausführliche Fassung) - Der Brexit-Wirrwarr und ein harter Preiskampf in Deutschland halten Europas grössten Billigflieger Ryanair finanziell im Sinkflug. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni brach der Gewinn deutlich ein, wie die Easyjet-Rivalin am Montag in Dublin mitteilte. Einerseits schwollen die Kosten für Sprit und Personal an, andererseits musste Ryanair-Chef Michael O'Leary die Ticketpreise senken, um genügend Passagiere in seine Flieger zu locken. Und weiterhin grassiert die Unsicherheit wegen der Flugverbote für den Boeing-Mittelstreckenjet 737 Max.