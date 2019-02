Brexit und Türkei-Erholung belasten Tui im Winter - Aktie unter Druck

(Ausführliche Fassung) - Unerwartet starke Buchungen für die Urlaubsziele Türkei und Nordafrika haben den weltgrössten Reisekonzern Tui tiefer in die roten Zahlen rutschen lassen. In der Folge seien Betten auf den Kanarischen Inseln frei geblieben, teilte das Unternehmen am Dienstag vor seiner Hauptversammlung in Hannover mit. Auch der lange Sommer in Nordeuropa und die Schwäche des britischen Pfund bremsten die Nachfrage im typischerweise schwachen ersten Quartal bis Ende Dezember. Tui-Chef Fritz Joussen hatte sein Gewinnziel deshalb bereits in der vergangenen Woche gekappt.