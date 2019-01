Bridgestone will mit Fuhrpark-Sparte von TomTom über Reifen hinaus

(Ausführliche Fassung) - Der weltgrösste Reifenhersteller Bridgestone bereitet sich mit einem grossen Zukauf in Europa für das zukünftige Geschäft mit Robotaxis und anderen Fahrdiensten vor. Bridgestone kauft für 910 Millionen Euro die auf Fuhrpark-Management spezialisierte Telematik-Sparte der Navigations-Firma TomTom . Unter anderem will der japanische Konzern die Daten aus den Fuhrpark-Fahrzeugen in der Reifenentwicklung nutzen.