Brief an Versum-Aktionäre: Merck bereit für feindliche Übernahme

Merck forderte darin alle Anteilseigner dazu auf, auf einer künftigen ausserordentlichen Hauptversammlung von Versum gegen das konkurrierende Angebot des US-Spezialchemiekonzerns Entegris zu stimmen. Merck sei überzeugt, dass die geplante Fusion zwischen Versum und Entegris "nicht die beste Option" für die Aktionäre und dass das eigene Angebot von 48 Dollar je Versum-Aktie überlegen sei.

Merck hatte jüngst überraschend 5,2 Milliarden Euro in bar für Versum geboten. Der Halbleiterzulieferer soll das schwächelnde Geschäft der Darmstädter mit Spezialchemie stärken. Versum hatte sich jedoch schon im Januar mit Entegris auf eine vier Milliarden Dollar schwere Fusion per Aktientausch geeinigt und wies das Angebot von Merck ab. Daraufhin warben die Deutschen schon in einem Brief um die Aktionäre.

Merck-Chef Stefan Oschmann hatte auf der Bilanzpressekonferenz vergangene Woche betont, man sei entschlossen für die Übernahme von Versum. Man stehe "zu 100 Prozent" dazu. Merck forderte nun erneut das Management von Versum zu Übernahme-Verhandlungen auf./als/DP/edh

(AWP)