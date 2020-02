Brillengeschäfte treiben Fielmann an - Gewinn aber unter Erwartung

Die Optikerkette Fielmann hat im vergangenen Jahr dank eines Verkaufsplus bei Brillen abermals zugelegt. Unterm Strich fuhr das Hamburger Unternehmen einen Gewinn in Höhe von 177 Millionen Euro ein - rund zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Dies erklärte der Konzern am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen. Seinen Aktionären will Fielmann je Anteilschein nun 1,95 Euro ausschütten und damit fünf Cent mehr als im Vorjahr. Mit Blick auf den Start ins neue Jahr 2020 sprach Fielmann von einem zuversichtlich stimmenden Geschäftsverlauf. Der Aktienkurs schwankte am Donnerstag zwischen Gewinnen und Verlusten. Am Nachmittag notierten die Papiere leicht im Plus.