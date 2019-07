Brillenkonzern EssilorLuxottica verdient mehr mit Kernmarke Ray-Ban

LE-PONT (awp international) - Der vor kurzem fusionierte Brillenkonzern EssilorLuxottica hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres mehr Ray-Ban-Brillen verkauft. Die Marke wachse weiter in allen Ländern, wie das Management am Mittwoch im französischen Charenton-Le-Pont mitteilte. Aber auch das Geschäft mit den beiden Töchtern Sunglass Hut in Europa und Óticas Carol in Brasilien habe sich positiv entwickelt.