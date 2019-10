Die britische Wettbewerbsbehörde CMA hat eine vertiefte Prüfung der Übernahme der US-Gentherapiefirma Spark Therapeutics durch den Schweizer Pharmakonzern Roche eingeleitet. Die Competition and Markets Authority (CMA) kündigte am Dienstag an, dass eine erste Entscheidung bis 16. Dezember 2019 fallen soll.