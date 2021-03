Britische Autobranche fordert mehr Anreize für Kauf von E-Autos

Um die Anforderungen der britischen Regierung zu erreichen, von 2030 an keine Dieselautos und Benziner mehr herzustellen, fordert die Autobranche stärkere Unterstützung. Vor allem sei wichtig, Privatkunden mit grosszügigeren Anreizen den Kauf von E-Autos schmackhaft zu machen, teilte der Branchenverband SMMT am Donnerstag in London mit. In Deutschland erhielten Käufer von E-Autos Tausende Euro Prämie, in den Niederlanden müssten sie keine Mehrwertsteuer zahlen. In Grossbritannien hingegen habe die Regierung zuletzt finanzielle Unterstützung gestrichen.