Die britischen Geldinstitute sind nach Ansicht der Notenbank in der Lage, auch einen ungeordneten Austritt des Landes aus der EU im kommenden März zu überstehen. Das britische Bankensystem sei stark genug um auch in einem solchen Fall Haushalte und Firmen mit Kapital zu versorgen, teilte die Bank von England am Mittwoch in London mit.