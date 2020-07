Britische BT Group mit deutlichen Einbussen in Corona-Krise

Der britische Telekommunikationskonzern BT Group hat zwischen April und Ende Juni deutliche Einbussen hinnehmen müssen. Der Umsatz ging um 7 Prozent auf 5,25 Milliarden Britische Pfund (5,8 Mrd Euro) zurück, wie der Vodafone -Rivale am Freitag in London mitteilte. Der Gewinn unterm Strich fiel um 11 Prozent auf 448 Millionen Pfund. Damit schnitt BT besser ab als von Analysten zuvor befürchtet. Die Covid-19-Pandemie habe sich negativ auf den Umsatz ausgewirkt, auch bei den Erlösen des eigenen Sport-Fernsehsenders sowie im Geschäft mit Unternehmenskunden, hiess es. Grossbritannien ist eines der am stärksten von der Krise getroffenen Länder in Europa.