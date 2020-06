Britische Gewerkschaften warnen vor Jobstreichungen bei Swissport

Die britischen Gewerkschaften Unite und GMB haben eindringlich vor Jobstreichungen beim Flughafendienstleister Swissport gewarnt. Berichte, das Unternehmen wolle rund 4500 Arbeitsplätze in Grossbritannien streichen, seien "verheerende Neuigkeiten", hiess es in einer Mitteilung am Mittwoch. Sie forderten die Regierung in London auf, ein Rettungspaket für die britische Luftfahrtbranche zu schnüren. Swissport ist nach Gewerkschaftsangaben der grösste Anbieter von Bodenabfertigung in Grossbritannien. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme zu den Plänen zunächst nicht zu erreichen.