Britische Grossbank Lloyds profitiert von gutem Zinsgeschäft

Die Erholung der britischen Grossbank Lloyds gewinnt an Fahrt. So zog der Zinsüberschuss im zweiten Quartal deutlich an, und das operative Ergebnis wuchs stärker als von Experten erwartet. Die Bank-Führung blickt zudem etwas optimistischer auf den weiteren Jahresverlauf. Der operative Gewinn, bei dem Sonderfaktoren wie Kosten für Rechtsstreitigkeiten ausgeklammert sind, sei um acht Prozent auf 2,23 Milliarden Pfund (2,5 Mrd Euro) gestiegen, teilte die Bank am Mittwoch in London mit. Die Lloyds-Aktie legte zum Handelsstart um rund ein Prozent zu.