Britische Grossbank Standard Chartered startet gut ins laufende Jahr

Standard Chartered befindet sich weiter auf Erholungskurs. Zum Jahresauftakt legte das Geschäft der britischen Grossbank so stark zu wie schon lange nicht mehr. Die Erträge im operativen Geschäft seien um sieben Prozent auf 3,87 Milliarden US-Dollar gestiegen, teilte die Bank mit einer starken Präsenz in Afrika und Asien am Mittwoch in einer Pflichtmitteilung an der Börse in Hongkong mit. Das ist der stärkste Anstieg in der Amtszeit von Bill Winters, der seit knapp drei Jahren an der Spitze der Bank steht und diese aus der Krise führen soll.