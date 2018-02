Britische Grossbank Standard Chartered zahlt wieder eine Dividende

Die britische Grossbank Standard Chartered fühlt sich nach zwei mageren Jahren wieder stark genug für eine Dividendenzahlung. Es ist das jüngste Zeichen, dass die Neuaufstellung unter Bankchef Bill Winters greift. An der Börse in Hongkong, wo die Bank neben London notiert ist, stieg die Aktie um ein knappes Prozent; seit Jahresanfang beträgt das Plus satte 13 Prozent.