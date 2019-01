Britische Käufer beflügeln Weihnachtsgeschäft von Supermarktkette Tesco

Eine überraschend starke Kauflust der Briten hat dem Supermarktkonzern Tesco im Herbst und in der Weihnachtszeit ein deutliches Umsatzplus beschert. Die Erlöse wuchsen im dritten Geschäftsquartal bis Ende November im Vereinigten Königreich und in Irland auf vergleichbarer Basis um 1,9 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Insgesamt kam die Gruppe auf ein Umsatzplus von 0,5 Prozent.