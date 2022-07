Britische Kartellwächter müssen Giphy-Kauf durch Meta wieder prüfen

Britische Wettbewerbshüter müssen ihre Entscheidung gegen den Kauf der Clip-Plattform Giphy durch den Facebook-Konzern Meta noch einmal prüfen. Ein Gericht kam auf Antrag von Meta zu dem Schluss, dass die Wettbewerbsbehörde CMA Verfahrensfehler gemacht hat. In anderen Punkten wurde die Berufung von Meta abgewiesen. Die CMA will nun bis Mitte Oktober einen neuen Bericht vorlegen, wie aus am Montag veröffentlichten Unterlagen hervorgeht. Die Kartellbehörde hatte Meta im November angewiesen, Giphy wieder zu verkaufen.