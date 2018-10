Britische Supermarktkette Tesco sieht sich auf Kurs - Aktie deutlich unter Druck

Die im Umbau steckende britische Supermarktkette Tesco sieht sich nach dem ersten Geschäftshalbjahr auf Kurs. In der Berichtsperiode - den 26 Wochen bis zum 25. August - profitierte der Konzern vor allem von einem abermals robusten Geschäft auf dem Heimatmarkt und steigerte Umsatz und Ergebnis, wie Tesco am Mittwoch in London mitteilte.