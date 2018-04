Britische Supermarktketten Sainsbury's und Asda planen Mega-Fusion

Im hart umkämpften britischen Lebensmittelhandel bahnt sich eine Mega-Fusion der Supermarktketten Sainsbury 's und Asda an. Die Gespräche seien bereits vorangeschritten, teilte Sainsbury's am Wochenende mit. Details zur Struktur nannte das Unternehmen nicht. Sainsbury's kündigte für diesen Montag weitere Informationen an. Der Deal hätte britischen Medien zufolge einen Wert in Höhe von 10 bis 12 Milliarden Pfund (umgerechnet etwa 11,4 bis 13,6 Milliarden Euro).